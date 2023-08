ASSE, FC Nantes – Mercato : coup dur pour Ghrieb, une piste à oublier cet été ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Si l'ASSE et plus récemment le FC Nantes ou encore le FC Metz se sont placés pour accueillir Rayan Ghrieb (Dunkerque, 24 ans) dès cet été, une tuile intervenue hier à l'occasion du match entre le club nordiste et Guingamp pourrait bien avoir raison de cette piste avant la fin de l'été.

Ghrieb est sorti sur civière au Roudourou

En effet, après son doublé inaugural contre l'ESTAC, l'attaquant de l'USLD n'a pas vraiment pu enchaîner, victime d'un gros choc à la tête avec l'ancien sochalien Abdallah Ndour. Les deux hommes ont perdu connaissance et ont quitté le terrain avant le quart d'heure de jeu.

Le protocole commotion a été activée par sécurité mais il se pourrait que Rayan Ghrieb passe un peu de temps sur le carreau. Pour l'instant, Dunkerque n'a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité mais il y a de quoi être inquiet.

