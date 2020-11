FC Nantes : Kita promet une excellente nouvelle aux supporters

Les huis clos, ce devrait bientôt être terminé. Si la situation sanitaire évolue bien, à partir de janvier, un retour progressif des supporters devrait se mettre en place. C'est ce qu'a confirmé Waldemar Kita, le président du FC Nantes, sur le plateau de l'émission Top of the Foot, sur RMC.

« Si vous êtes organisés et que les stades sont bien protégés, on pourra aller jusqu'à 30% de la capacité totale. C'est ce qu'ils ont supposé à l'UEFA et à la FIFA », a expliqué le président des Canaris. La jauge serait même susceptible de passer rapidement à 50% de la capacité des stades à en croire Mohamed Bouhafsi, le journaliste de RMC.