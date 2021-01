FC Nantes : la fronde anti-Kita s'invite chez... Mogi Bayat !

Depuis plusieurs semaines, la fronde anti-Kita s'est intensifiée dans l'Erdre. Les supporters du FC Nantes n'en peuvent plus de la gestion de la famille Kita. Pour eux, Waldemar, et Franck, son fils, ont une gestion chaotique qui plomberait les Jaune et Vert depuis plusieurs années. Du coup, à travers le Kita Circus, les fanatics du FCN déploient des banderoles dans Nantes et ses alentours pour réclamer une cession de l'entité nantaise.

Ces derniers jours, la contestation s'est même exportée hors des frontières françaises... En Belgique, pays d'origine de Mogi Bayat, agent influent au sein du FC Nantes, des banderoles ont fleuri pour demander à Kita de vendre le club. Les temps sont durs pour le propriétaire du FCN...