A la pause, l'OGC Nice tient le FC Nantes en échec, le TFC et Lorient mènent

Dans une Beaujoire bien remplie, Nantes et Nice se sont rendus coup pour coup en première période. Ce sont les Aiglons qui ont frappé les premiers, via un Moffi critiqué ces derniers temps. Le Nigérian a ouvert le score dès la 5e minute. Mais pas de quoi assommer les Canaris, qui ont égalisé par Sissoko à la 31e.

Dans les autres matches, Lorient mène devant Troyes (1-0) grâce à un but de Bamba Dieng d'entrée (9e). A Angers, la protestation des ultras n'a pas porté ses fruits puisque c'est le TFC qui mène à Raymond-Kopa (1-0) après un but de Desler (37e). Pas de but à François-Coty entre Ajaccio et Montpellier.