Angers SCO - FC Nantes (1-3) : Moulin a vu une force chez les Canaris de Kombouaré

Du dépit dans la voix de Stéphane Moulin. Au terme de la rencontre face au FC Nantes, perdu largement par l'Angers SCO (1-3), le coach d'Anjou a pointé un triste constant sur son équipe : "On a encore une entame de match catastrophique. On s'est mis un handicap supplémentaire. Je me sens impuissant devant cet état de fait. Ce n'est pas faute de prévenir. Aujourd'hui, notre entame de match nous fait perdre. C'est ma faute, je dois mieux faire passer le message. Quand vous faites une entame de ce niveau... j'ai honte de ce qu'on a fait. J'assume, je suis le coach donc le premier responsable. On en parlera entre nous."

Pour Stéphane Moulin, un facteur a été déterminant dans cette rencontre : "Quand vous vous mettez de travers, vous ne pouvez pas aller vite. Aujourd'hui, c'est trois tirs cadrés, trois buts. On ne peut rien espérer. Ce n'est pas de la suffisance. A priori, ils étaient plus déterminés que nous sur l'entame de match. J'aurais voulu une entame de match comme la deuxième mi-temps. Ca devient lassant (...). 2-0 au bout de 6 minutes de jeu... quand une équipe comme Nantes qui cherche de la confiance mène 2-0 au bout de 2 minutes, c'est le ciel. Ca renforce leur projet de jeu."