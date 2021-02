ASSE - FC Nantes (1-1) : Domenech pense toujours avoir la clef pour réveiller les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Et de quatorze ! Hier soir à Saint-Etienne (1-1), le FC Nantes a enchaîné un quatorzième match sans victoire. S'ils sont toujours au-dessus de la ligne de flottaison (17e), les Canaris ne le doivent qu'à une différence de buts favorable par rapport à Lorient et au surplace des équipes qu'ils devancent. Malgré ce tableau assez sombre, Raymond Domenech continue de tenir un discours positif. Dans les travées de Geoffroy-Guichard, hier, il a insisté sur deux points majeurs à corriger : la confiance et le réalisme.

"Sur l'envie de ce groupe, je n'ai pas besoin d'être rassuré"

"Il y a de la satisfaction sur le contenu, mais de la frustration sur le résultat final. On savait qu'un de leur points fort par leur aspect athlétique était sur les coups de pied arrêtés. Sur l'envie de ce groupe, je n'ai pas besoin d'être rassuré : ils sont présents. Ils ont besoin de confiance pour aller presser plus haut et trouver des combinaisons plus hautes. Ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'était intéressant."

"Dans l'animation offensive, on a su créer des choses intéressante. On a des occasions. Après, le petit détail qui fait la différence... Mener 2-0, ça fait la différence. Quand on a l'occasion, il faut la saisir."