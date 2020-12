ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : Mediapro-Téléfoot, le vrai chiffre des abonnés serait connu

Le fiasco évoqué se confirme de jour en jour. Preuve que Mediapro a raté, du début à la fin, le lancement de sa chaîne en France, Téléfoot. Le propos, ici, n'est même plus de s'offusquer quant au fait qu'un détenteur de droits retransmet chaque semaine différentes rencontres sans rien payer à la Ligue de Football Professionnel (LFP). C'est déjà le cas, depuis des mois, et le scandale perdure. Sans, d'ailleurs, que les clubs de L1 et L2 haussent véritablement le ton.

Autre information, donnée par nos confrères de l'Equipe il y a quelques minutes, le chiffre désespérément faible des réels abonnés de la chaîne Téléfoot. Pour rappel, Jaume Roures, patron du groupe sino-espagnol en France, assurait qu'il y avait à ce jour 600.000 abonnés. Un autre chiffre de 480 000 était par ailleurs évoqué. Ce qui ne serait pas (du tout) la réalité. Pourquoi ? Parce que pour obtenir de SFR les droits de la Ligue des champions et de l’Europa League, compétitions retransmises par Téléfoot, Mediapro aurait accepté de céder la totalité des recettes générées par l’offre couplée RMC Sport-Téléfoot. Du moins lors de la première année.

Résultat, et toujours selon le quotidien sportif, SFR aurait donc vendu des abonnements à 19,90 euros par mois, faisant du même coup entrer 200.000 abonnés sur les 480.000 que Téléfoot compte à ce jour. 200 000 abonnements qui ne rapporteraient donc pas d'argent à Mediapro. Téléfoot aurait donc 280.000 véritables abonnés qui paient. On est loin, très loin de l'équilibre. Et on se demande déjà combien de temps va durer cette farce aux lourdes conséquences pour le football français.