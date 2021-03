FC Nantes : blessés, pression, schéma, Kombouaré maintient la pression

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Barragiste, le FC Nantes n’est pas sorti d’affaire malgré sa belle victoire face au PSG, au Parc des Princes, dimanche dernier. En conférence de presse avant la réception du FC Lorient (17e, 1 point devant), Antoine Kombouaré s’est dit vigilant sur l’excès de confiance : « "Je suis très vigilant. Peu importe ce qui se passe dans la tête des joueurs, moi je suis là pour leur dire qu'on a fait un truc exceptionnel à Paris, mais qu'on n'est pas pour autant maintenus. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment mes joueurs vont réagir dimanche contre Lorient.»

Défaillants face au Stade de Reims, lors de leur dernière sortie à domicile, les Canaris doivent une revanche d’après leur coach : « Ce match doit nous permettre de rectifier notre dernier match à domicile. D'abord dans ce qu'on va montrer et ensuite il y aura le résultat. »

Présent juste avant lui devant les journalistes, Alban Lafont abonde dans ce sens : « Mentalement, ça nous a fait du bien. Ce n’est pas anodin de gagner au parc. Pour le maintien, c’est serré et la victoire nous fait bien. J’espère une série pour vraiment décoller et se détacher des autres. La victoire contre Paris… c’est le passé ! La victoire sera ultra importante contre Lorient. »

Pour le portier des Jaunes, une finale s’annonce : « C’est une grande finale. C’est un match ultra-important. On en connaît toutes les conséquences. C’est à nous de tout mettre en œuvre pour que cela se passe bien. »

Face aux Merlus, Kombouaré a maintenu le trouble sur le schéma à adopter : « Le 3-5-2 est un schéma qui nous a permis de bien défendre, on a subi, mais on n'a pas été trop mis en danger non plus. On voulait renforcer notre défense." Au-delà de bien défendre, il faudra gagner face à un adversaire direct pour le maintien.