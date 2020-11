FC Nantes : blessure, covid-19, début de saison, Marcus Coco se livre !

Au FC Nantes, Marcus Coco est une des rares bonnes surprises dans début de saison médiocre (14e de Ligue 1). Revenu d'une longue blessure à un genou, l'ailier est en forme. Sur le site officiel des Canaris, il s'est confié après une dernière année blanche : "Sincèrement, j'ai juste patienté. Je ne me suis rien dit de spécial parce que c'était déjà dans la continuité dans mon attente. Je savais très bien que dans tous les cas, le championnat allait reprendre tôt ou tard et que j'allais revenir au jeu."

Mais, le covid-19 a contrarié le début de saison du Guadeloupéen : "Là, par contre, ça a été long ! J'étais sur ma lancée, notamment après de bonnes sensations sur le match face à Nyon (7ème minute, 1er buteur de la saison 2020-2021). J'ai de nouveau dû attendre et malheureusement, d'autres joueurs du groupe ont également été impactés par ce virus. Mais le fait de ne pas être le seul, ça m'a permis d'être un peu plus patient."

Coco veut rendre la confiance accordée par Gourcuff et son staff

Titulaire sur les six dernières journées de Ligue 1, Marcus Coco, 24 ans, reprend sa progression grâce à la confiance de Christian Gourcuff : "Ça me permet vraiment de me donner à fond pour l'équipe. Je sais que le coach, le staff, la Direction et mes coéquipiers ont confiance en moi. Je pense pouvoir m'exprimer librement. J'essaie vraiment de faire du mieux possible. Tout n'a pas été parfait sur tous les matches. Je me suis remis un peu en question et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'espère continuer sur cette voie."

Muet devant le but, l'ex-Guingampais désire être décisif : "J'ai encore besoin d'un peu de temps pour retrouver l'efficacité. À partir de ce moment-là, ça ne pourra être que bénéfique pour le Club et pour moi."