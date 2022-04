Clermont – Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Du côté auvergnat, Pascal Gastien disposera quasiment de la totalité de son effectif avec le retour du milieu Abdul Samed, suspendu depuis deux matchs.

Les absents du côté de Clermont : Diaby (blessé).

Trois absents chez les Canaris

Son ami Antoine Kombouaré compte davantage de pépins avec la blessure de Samuel Moutoussamy face à Lille avant la trêve qui s'ajoute aux soucis de Nicolas Pallois et Charles Traoré (out jusqu'à la fin de saison). En revanche, Sébastien Corchia et Marcus Coco reviennent dans le groupe. Un groupe que n'intègrera pas Anthony Limbombé, toujours tenu à l'écart du groupe même si la Commission juridique de la LFP a ordonné sa réintégration.

Les absents du côté de Nantes : Moutoussamy, Pallois, Ch.Traoré (blessés), Limbombe (écarté).

Clermont : Djoco - Zedadka, Hountondji, Seidu, N'Simba - Berthomier, Gastien (cap.), Abdul Samed - Da Cunha, Bayo, Rashani.

Nantes : Lafont (cap.) - Fabio, Castelletto, Girotto - Corchia, Cyprien, Chirivella, Merlin - Blas, Kolo Muani, Simon.

Ce dimanche (15h, sur Prime Vidéo), Clermont reçoit Nantes au stade Gabriel-Montpied pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur