Coupe de France : le FC Nantes et l'OL qualifiés

On connaît deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Nantes est venu à bout du SCO d'Angers via la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 2). Les Canaris, qui n'ont égalisé qu'à la 86e minute par Florent Mollet après avoir encaissé un but gag à la 6e, n'ont pas tremblé depuis le point de pénalty. Delort, Mohamed, Mollet et Victor ont réussi leur tentative alors que Descamps a détourné le premier tir angevin, le second s'écrasant sur son poteau gauche. Les tenants de la Coupe seront au rendez-vous des quarts de finale !

Au Groupama Stadium, Lyon a fini par venir à bout de Lille. Les Gones ont pris un avantage de deux buts après vingt minutes mais ils se sont faits rejoindre (2-2). Ils ont repris leurs esprits pendant la séance de tirs au but et se sont qualifiés (4 t.a.b. à 2) aux dépens de Dogues par récompensés de leurs efforts.