Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

But! Football Club vous propose de retrouver en images les 10 joueurs du FC Nantes les plus utilisés cette saison en Ligue 1 par Christian Gourcuff, Raymond Domenech et Antoine Kombouaré

Le Top 10

Lancer le diaporama

FC Nantes : les 10 joueurs nantais les plus utilisés cette saison +11

Alban Lafont Credit Photo - Icon Sport

1. Alban Lafont

2. Andrei Girotto

3. Randal Kolo Muani

4. Ludovic Blas

5. Nicolas Pallois

6. Moses Simon

7. Imran Louza

8. Pedro Chirivella

9. Abdoulaye Touré

10. Jean-Charles Castelletto

Avec 60% des voix, 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐮𝐚𝐧𝐢 vient d'être élu 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 de mars by @ILIANE_INFO 🏆 pic.twitter.com/bfNi5WepaI — FC Nantes (@FCNantes) March 26, 2021