FC Nantes : des jeunes Canaris veulent séduire Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Avant-dernier de la classe en Ligue 1, le FC Nantes lutte, une année de plus, pour sa survie au sein de l'élite professionnelle. Si Kombouaré a ramené un peu d'espoirs, la fin de saison s'annonce très tendue du côté de la Beaujoire.

Club formateur par excellence, le FC Nantes ne connaît pas une période propice pour faire éclore ses jeunes du centre de formation. Pour le site officiel du club de l'Erdre, Julien Olmos, capitaine de la réserve lors de la dernière rencontre, s'est confié sur l'arrêt des compétitions amateur : "C'est vrai, c'est un coup dur. Lorsqu'on appris que le championnat reprenait, tout le monde était très heureux. On a perdu notre match en retard au Puy et on avait déjà hâte de se rattraper lors du prochain week-end à Bourges. Ce n'est pas facile à digérer mais il faut l'accepter."

Malgré le contexte, le milieu de 19 ans veut, à terme, à l'instar de ses comparses, rejoindre l'équipe professionnelle : "Oui, au niveau du championnat, la saison est compliquée. Mais par rapport à un club amateur où il peut y avoir moins d’objectifs personnels, on sait qu'on travaille pour nous, avec le groupe professionnel en vue. Il faut donc garder cette rigueur. S'il y a un peu moins d'objectifs collectifs, les objectifs personnels restent intacts."