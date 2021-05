Dijon - FC Nantes (0-4) : Kombouaré a la solution pour le maintien des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a signé sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1 en dominant ce dimanche Dijon (4-0), pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Les Canaris assureront leur maintien dans l'élite en cas de victoire lors du dernier match face à Montpellier, comme l'a rappelé Antoine Kombouaré en conférence de presse.

"Aujourd'hui, on est sûrs de faire les barrages. C'est important. (...) Ce qui est intéressant, c'est qu'on se donne une grande finale face à Montpellier. (...) Je n'ai pas de certitude. Je sais qu'en gagnant face à Montpellier, on est en Ligue 1. On va travailler toute la semaine pour gagner ce match. Mais pas de calcul ! On vient d'enchaîner quatre victoires consécutives, on marque 13 buts et on est encore 18e. On sait depuis le début que ça va se jouer jusqu'au bout. C'est bien de jouer cette finale avec la confiance. On a des fondations solides, mais un match est très compliqué. On s'attend encore à souffrir. Mais si on écrase Montpellier 1-0, ce sera parfait pour moi", a confié l'entraîneur du FCN devant les médias.