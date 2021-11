Edouard Mendy se lâche sur l’OM, Bordeaux lance son Mercato, Thomasson sans pitié avec Nantes

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Edouard Mendy se lâche sur l’OM

Edouard Mendy s'est exprimé sur son court passage à l'OM, qu'il a connu durant la saison 2015/2016. L'international sénégalais de Chelsea, passé par le Stade de Reims puis le Stade Rennais, ne se voyait pas rester dans l'équipe phocéenne en numéro 3. « J'ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n'y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve et Yohann, a-t-il déclaré dans So Foot. Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c'était de trouver un club ambitieux qui pouvait m'offrir du temps de jeu. Attention, je sortais d'une saison avec la réserve de l'OM, donc je n'allais pas exiger une place de numéro un, mais je cherchais une opportunité de montrer mes capacités. »

Bordeaux et Monaco lancent leur Mercato

Selon les informations du Göteborg Posten, l’AS Monaco, l'Ajax, le RSC Anderlecht, les Girondins de Bordeaux, l'Atalanta et la Sampdoria sont tous sur les traces de Patrick Wålemark (20 ans). Le milieu offensif du BK Häcken réalise une excellente saison en Suède avec 8 réalisations et 6 passes décisives en 26 apparitions. L'écurie scandinave espère obtenir environ 4 M€ pour le transfert de son international Espoirs suédois (6 capes, 2 réalisations), sous contrat jusqu'en juin 2024.

Thomasson enrage après Nantes

Si le RC Strasbourg a pris un point de son déplacement à la Beaujoire dimanche dernier à dix contre onze, Adrien Thomasson estime qu’il aurait pu faire mieux et estimait que son équipe aurait « sûrement gagné à 11 contre 11 » ! « J’ai quelques regrets, a-t-il affirmé dans L’Équipe. On doit montrer ce visage plus souvent, notamment à l’extérieur. Je trouve qu’on est encore un peu timorés. Nous sommes vraiment bien en ce moment, dommage que la trêve arrive. » Elle permettra toutefois à Kevin Gameiro de retrouver le groupe. Une bonne nouvelle puisque Ajorque sera suspendu face au Stade de Reims le 21 novembre.

🔴⚪️ Joueur du match / Casper



➡️ Le bilan de vos votes après Reims - Monaco



🥇 Kebbal > 26 Pts

🥈 Faes > 19

🥉 Abdelhamid > 16

4. Ekitiké > 11

5. Flips > 7

6. Konan - Donis - Cassama > 6

9. Matusiwa > 4

10. Munetsi - Van Bergen - Foket > 3

13. Rajkovic > 2 pic.twitter.com/jp3gMoFGcT — Reims VDT (@reimsvdt) November 14, 2021