Équipe de France, FC Nantes : Daniel Riolo rabaisse Kolo Muani

En équipe de France, et ce n'est pas nouveau, il y a Kylian Mbappé puis le reste du monde. A savoir le groupe et plus encore ceux qui sont susceptibles de l'épauler. Randal Kolo Muani en fait partie, lui qui s'est peu à peu imposé chez les Bleus, profitant notamment de bonnes entrées lors de la dernière Coupe du monde.

Pour l'unanimité....

L'ancien du FC Nantes, qui pourrait changer d'air lors de ce mercato estival en quittant l'Eintracht Francfort, a toutefois du mal à faire l'unanimité. Et ce en dépit d'un nouveau bon match, hier face à la Grèce. Pour Daniel Riolo, l'animateur de RMC, RKM ce n'est pas encore la classe internationale comme vous pouvez l'entendre ci-dessous.