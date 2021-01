FC Metz – FC Nantes (2-0) : Domenech associé à un record honteux, Corchia lâche des mots crus face à la crise

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes version Raymond Domenech a concédé sa première défaite, après trois résultats nuls. Mais le mal est plus profond et cela se matérialise par un record qui marquera malheureusement l'histoire des Canaris. Avec 12 matchs sans victoire, ce FC Nantes version 2020/21 signe une première dans la longue histoire du club.

Raymond Domenech, après la rencontre, n'a d'ailleurs pas renié la période difficile traversée par le club depuis de longues semaines maintenant. « Jusqu'à maintenant on pouvait parler de qualité de jeu mais là, on est dans le dur, les joueurs doivent en prendre conscience. Les erreurs s'accumulent », a lâché Domenech.

Corchia pousse ses partenaires à sauver le club

Des propos plutôt mesurés qui tranchent avec ceux de Sébastien Corchia. Le latéral du FC Nantes, au micro de Telefoot, a même utilisé une expression fleurie pour qualifier la journée des siens. « Il a manqué plus de détermination. C’est dur car on a envie de faire des choses biens mais au final on se fait avoir. On avait retrouvé un bloc, il fallait qu’on continue sur ces bases-là. On rentre la queue entre les jambes. Il faut sauver le club car c’est très dur à vivre. Au niveau de la tête, on est toujours présents. »