FC Nantes - FC Metz : Marcus Coco fait son autocritique et déplore un mal chez les Canaris

Dimanche, à 15 heures, le FC Nantes reçoit le FC Metz. L'enjeu est grand pour les Canaris qui ont la possibilité d'enchaîner une deuxième victoire de rang. Pour cela, Christian Gourcuff s'appuiera sur ses hommes en forme à l'instar de Ludovic Blas.

De retour d'une longue blessure (rupture des ligaments croisés à un genou), Marcus Coco peine pour le moment à retrouver la pleine mesure de ses capacités : "Pour mon début de saison, je me mettrai un 4,25 sur 10. Je peux mieux faire. Je suis sur la retenue. Depuis plus d’un an je n'ai pas pu enchaîner beaucoup de matches, ces prochaines semaines vont être un test pour voir où j'en suis. Il faudra que je sois performant."

En conférence de presse, l'intéressé a mis en avant un manque dans son jeu : "Je ne pense plus à ma blessure. Mais, je dois me libérer pour être bon. Il faut que je me vide la tête. Depuis deux matches, je n’ai plus d’appréhension. Je n’y pensais pas souvent avant, mais instinctivement, j'allais sur des actions en freinant. Je ne me sentais pas à 100% dans les appuis et les déplacements. Ce n’est pas voulu. Cinq secondes après les actions, je le sens. Mais c’est plus un sentiment à l’entraînement qu’en match."

Libéré de ses douleurs, l'ex-Guingampais veut être décisif : "Je dois être efficace. La stat est personnelle, mais cela aide le club. J’avais d’autres objectifs après ma blessure, mais maintenant, je dois penser à être décisif. J’y compte bien. Quand je réfléchis, je réussis rarement."

Pour Coco, le FC Nantes manque parfois d'envie

Après avoir réalisé son autocritique, Marcus Coco a mis en avant une faiblesse chez les Canaris : "Il va falloir avoir plus d’envie. On va avoir 8 matches, il faut prendre le maximum de points. Il faut se bouger, le coach nous l’a dit. On doit mettre de l’envie pour mettre en difficulté les adversaires."

Au-delà de la motivation, l'élément de 24 ans espère que la chance va donner un coup de pouce aux pensionnaires de la Beaujoire : "Sur les 9 derniers matches, on a manqué de réussite. On a manqué de chance. Si l’on continue d’aller vers l’avant, cela va tourner. Mais si on a envie, on va avoir la réussite et déclencher une série."

En face des Jaune et Vert, le FC Metz se déplacera avec le plein de confiance. Les protégés de Frédéric Antonetti restent sur sept matches sans défaite en Ligue 1 (4 victoires et 3 nuls). Une bonne forme qui n'inquiète pas Marcus Coco : "C’est plus facile d’aborder une équipe sur une bonne dynamique. Quand l’équipe en face a besoin de points, c’est parfois très délicat. Il faudra être déterminé pour obtenir un bon résultat."