FC Nantes : Aristouy gagne du temps, Mostafa Mohamed récompensé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ce n'est un secret pour personne : le poste le plus fragile du sport français est sans doute celui d'entraîneur du FC Nantes. Qui, face à la patience limitée du président Waldemar Kita, peut sauter à tout moment et notamment lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Mostafa Mohamed récompensé

On imaginait donc le pire pour Pierre Aristouy en ce début de saison avec ses Canaris, même si il avait contribué au maintien la saison dernière. Seulement voilà, le FC Nantes reste sur trois victoires en quatre matches, occupe une sereine 9e place au classement et donne du plaisir à ses supporters en marquant des buts. Quatorze après 8 journées, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 1994-1995.

Et pour bien illustrer le propos, l'un des buts nantais vient tout juste d'être désigné plus joli but du mois de septembre. En l'occurrence le coup franc direct de Mostafa Mohamed lors du succès contre Lorient à La Beaujoire (5-3.)

Le @FCNantes compte 11 points après 8 journées de @Ligue1UberEats cette saison. Son meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2019/20 (16). #RCSAFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) October 6, 2023

