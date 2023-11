FC Nantes : une recrue estivale analyse les maux défensifs des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Son adaptation

« Mon premier mois s'est très bien passé. J'ai une très bonne connexion avec mes coéquipiers. Il y a eu des hauts et des bas. Je me suis bien adapté à la ville. Les joueurs et mes coéquipiers ont fait le nécessaire pour me mettre à l'aise. Bon, il fait un peu plus froid qu'en Espagne mais je ne suis pas non plus dépaysé vu que je viens de Suisse (…) J'essaye match après match de donner le meilleur de moi-même et de continuer à me battre. Je m'efforce de communiquer avec mes coéquipiers. Ma relation avec le coach est très bonne. La communication se fait facilement ».

Cömert met des mots sur les maux défensifs

Le statut de pire défense de Ligue 1

« Je suis conscient que nous sommes en difficulté. Concéder autant de buts, ce n'est pas ce que nous voulons. C'est aussi le fait d'avoir concédé trop de pénaltys. Parfois, on doit être plus intelligents, ne pas faire de faute stupide dans la surface. La défense doit concerner tout le monde lorsqu'on n'a pas la balle. C'est aussi une grande question de mentalité. On doit être prêt à se battre et ne pas laisser ces opportunités à l'adversaire ».

Les fins de match compliquées

« Si on concède des buts dans le dernier quart d'heure, c'est aussi une question de mental. On ne doit pas laisser ces opportunités aux adversaires. Personnellement, je suis un battant, je ne lâche jamais ».

Ses préférences défensives

« Défendre à quatre, on l'a tous appris, c'est plus simple. Défendre à trois, c'est plus compliqué, ça demande beaucoup plus de communication sur le terrain ».

Sur la Beaujoire

« La Beaujoire, vraiment bien, vraiment bien. Sincèrement, c'est une des meilleures ambiances que j'ai vues parmi les stades dans lesquels j'ai joué en France ».

🇨🇭💬 Eray Cömert avant #fcnhac :



"Tes premiers mois à Nantes ? Mon premier mois s'est très bien passé. J'ai une très bonne connexion avec mes coéquipiers. Il y a eu des hauts et des bas. Je me suis bien adapté à la ville. Les joueurs et mes coéquipiers ont fait le nécessaire… pic.twitter.com/rQ56zdU88N — FC Nantes (@FCNantes) November 24, 2023

Podcast Men's Up Life