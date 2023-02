FC Nantes : 3 Canaris dans le collimateur de Kombouaré après Angers ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes est passé par la lorgnette hier à Angers. Menés pendant la majeure partie de leur 8e de finale de Coupe de France, les hommes d’Antoine Kombouaré ont réussi à égaliser par l’intermédiaire de Florent Mollet avant de se qualifier aux tirs au but (1-1, 4 tab 2). Le Kanak était passablement énervé après la rencontre, conscient que la sortie de route des Canaris était toute proche en Anjou.

« On s'est fait très peur. J'ai détesté cette première mi-temps. Ce sont mes joueurs qui m'ont mis un uppercut en première mi-temps ! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas aimé. C'était mérité, a-t-il tonné en conférence de presse. Après, j'ai aimé le caractère et la qualité technique. On fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. On tire 12 fois au but, 7 cadrés. On a outrageusement dominé et on mérite de revenir au score. C'est un super avertissement pour nous. Le problème, c'est que si on fait des mi-temps comme la première... »

Au rayon des déceptions, trois éléments pourraient logiquement se sentir visés. Dans son édition du jour, L’Équipe a en effet listé trois joueurs du FC Nantes en dessous de leurs coéquipiers avec la note médiocre de 3. Un par ligne : l’attaquant Ignatius Ganago, le défenseur Jean-Charles Casteletto et enfin le milieu Moussa Sissoko. Mollet est le mieux référencé avec un 7.