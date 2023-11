FC Nantes : Abdoulaye Touré livre les détails glaçants de son agression chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Désormais au Havre où il a repris le fil de sa carrière après deux saisons compliquées à l’étranger, Abdoulaye Touré (29 ans) s’est longuement confié dans L’Equipe sur sa carrière jalonnée d’obstacles et de périodes compliquées.

L’ancien capitaine du FC Nantes a notamment raconté dans le détail la terrible agression dont il avait été victime le 17 novembre 2014 dans son difficile quartier de Malakoff dans la Cité des Ducs.

Attaqué au marteau devant sa voiture...

Ciblé dans une « guerre de quartier », Abdoulaye Touré n’en menait pas large le jour où il a vu 30 individus l’agresser gratuitement : « Je sors d’un gymnase de Malakoff. J’arrive à ma voiture, quelqu’un se gare derrière moi et je suis bloqué. Une trentaine de mecs arrivent, armés jusqu’aux dents. Battes de base-ball, marteaux, gaz lacrymogènes. Je suis seul. On casse mes vitres, on gaze ma voiture. Ça dure entre 15 et 30 secondes, mais c’est immense. Mon seul réflexe est de me protéger et, pour éviter qu’ils ouvrent la porte, je sors ma jambe comme ça (il mime des coups jambe tendue). Quand ils partent, mon jogging est tout déchiré, je n’arrive pas trop à ouvrir les yeux, car j’ai du gaz partout. À l’hôpital, on me pose quatre points de suture : j’ai pris 4-5 coups de marteau, dont un qui m’a ouvert la cuisse. Je n’ai pas dormi de la nuit. Je me suis refait la scène un milliard de fois. Si j’ai eu peur d’y rester ? Oui. Tu n’es pas un super-héros. Trente mecs face à toi, logiquement, c’est minimum l’hôpital ». Glaçant.

