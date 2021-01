FC Nantes : Abeid pointe un défaut récurrent des Canaris version Domenech

Trois matches sous Raymond Domenech, trois résultats nuls. Dimanche à 15h, les joueurs du FC Nantes tenteront d'offrir un premier succès à leur nouvel entraîneur lors du déplacement à Metz. Mais pour cela, le milieu de terrain Mehdi Abeid appelle à un peu plus de concentration, notamment dans les fins de partie, ce qui a coûté les trois points dimanche dernier contre Lens (1-1).

"Désormais, il faut gommer ces erreurs"

"On a été assez solide contre Lens mais on a fait une erreur qui nous coûte les trois points de la victoire, a-t-il regretté sur le site officiel. Voir Gaël (Kakuta) esseulé dans notre surface ce n'est pas normal, surtout qu'il ne restait que neuf minutes de jeu et qu'un succès nous aurait fait le plus grand bien. Maintenant, à nous de tourner la page pour avancer."

"Pourquoi on n'arrive pas à garder un avantage alors que c'est la 7e fois qu'on ouvrait le score ? Là, ce n'est même pas un but dans le jeu où l'adversaire met en place une action, fait un décalage... C'est sur une phase arrêtée. Donc c'est uniquement dû à un manque de concentration. Dimanche, il a manqué ce brin de concentration qui aurait pu faire la différence. Désormais, il faut gommer ces erreurs. Mais en tout cas, on sent quand même que quelque chose a changé sur le terrain."