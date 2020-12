FC Nantes : absents, Kolo Muani, jeu... Patrick Collot prépare sa dernière face à l'OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Le point santé

« Anthony Limbombé est toujours à l'infirmerie. Jean-Kévin Augustin s'entraîne à part. Ludovic Blas et Fabio sont suspendus. Roli Pereira Sa et Kalifa Coulibaly postulent ».

Sur le match à Lyon

« Lyon est l'équipe en forme du moment, en pleine confiance. Nous on s'est bien préparé, on va essayer d'être costaud défensivement et de faire un minimum d'erreurs avec des lignes serrées et compactes. Paradoxalement, c'est plus facile pour le joueurs de préparer ce match parce qu'on sait que ça va être difficile. On n'a pas besoin de beaucoup motiver les joueurs. Il va falloir être très solidaire ».

Sur les difficultés du FC Nantes

« Actuellement, on se précipite, on perd trop vite les ballons et ça nous dessert car on n'a pas le temps de poser notre jeu pour ensuite poser des problèmes à nos adversaires ».

Sur Randal Kolo Muani

« Kolo Muani est une bonne surprise et son éclosion est bénéfique pour le groupe. J'espère qu'il va continuer à progresser. Il a de grandes qualités techniques, de vitesse et il a surtout une détente phénoménale ».

Sur son passage à l'OL

« Je garde un très bon souvenir de Lyon, où ensuite j'ai été remercié. J'ai eu la chance d'avoir un effectif de grande qualité et on avait même réussi à faire une demi-finale de Ligue des Champions ».

Sur son cas personnel

« Ca sera certainement mon dernier match à la tête de l'équipe. On va en discuter avec le président mais il y a de grandes chances que ça soit mon dernier ».

Retranscription : France Bleu Loire-Océan.