FC Nantes : Adryan se prend une balle perdue… à cause d’Adson

Titularisé lors de FC Nantes – Stade de Reims (0-1), Adson n’a pas encore pleinement convaincu chez les Canaris. Dans le Podcast « Sans Contrôle », les supporters ont été interrogé sur la prestation de la recrue brésilienne et si, à plus de 60%, ces derniers veulent le revoir sur le terrain, les journalistes locaux sont beaucoup plus durs à l’égard de l’ancien joueur des Corinthians.

« Ce n’est pas une otarie, ce n’est pas Adryan ! »

C’est notamment le cas de Loïc Folliot (Ouest-France)… qui a d’ailleurs lâché une balle perdue sur un autre ancien brésilien du club : « Adson a pas mal de dynamite dans les jambes (…) Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’il va falloir qu’il franchisse un cap athlétiquement. Sur la deuxième action rémoise, née d’une bonne relance d’Alban Lafont, il se permet un contrôle un peu élastique à 1 mètre. Sauf qu’en Ligue 1, tu as tout de suite quelqu’un sur toi et les Rémois se sont faits plaisir. Mais il y a déjà une bonne chose : ce n’est pas une otarie, ce n’est pas Adryan ! C’est un joueur qui lève la tête et qui coure mais je ne suis pas encore convaincu ».

Visiblement, on ne pardonne pas encore à Adson d’être une recrue estampillée Waldemar Kita et d’avoir été imposé à Pierre Aristouy…

SONDAGE 🔥 Le Brésilien ADSON était titulaire face à Reims ! Il a joué 77 minutes pour la première fois de la saison. Vous le sentez comment ?



[Débrief mardi 17h dans « Sans Contrôle » avec @pabard @SimonReungoat @loicfolliot @JMBoudard] — Sans Contrôle (@PodcastNantes) November 5, 2023

