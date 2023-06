FC Nantes : affaire Sala, les Girondins vont bien toucher leur chèque !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Plus de quatre ans après la mort d'Emiliano Sala, le FC Nantes va verser une somme de 7,2M€ à Bordeaux qui disposait d'un intéressement sur son transfert à Cardiff, affirme L'Equipe ce jeudi.

Une somme qui tombe à pic pour le FCGB

« Cette somme est destinée à réduire la dette du club bordelais auprès de son principal créancier Fortress (plus de 10 M€ avec les intérêts). Elle est légèrement inférieure aux 8,5 M€ initialement prévus : Bordeaux avait négocié un pourcentage de 50 % à la revente au moment du départ de Sala à Nantes au mois de juillet 2015, et l'Argentin a été vendu pour 17 M€ à Cardiff. » Nantes n'a touché pour l'intant qu'un tiers de la somme alors que Cardiff compte lui réclamer plus de 100 M€ de dédommagements. Une première audience devant le tribunal de commerce de Nantes était programmée ce jeudi après-midi...