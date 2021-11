FC Nantes : Alban Lafont admiratif des stars du PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Déplacement à haut risque pour le FC Nantes cet après-midi au Parc des Princes. Parce que le PSG a remporté tous ses matches à domicile cette saison toutes compétitions confondues, parce que toutes ses stars offensives seront de la partie et parce qu'il reste sur une défaite à domicile face aux Canaris (1-2). Mais Alban Lafont ne s'inquiète pas plus que ça. Au micro de RMC, le gardien de la Maison Jaune a même expliqué combien il était content de croiser les stars parisiennes.

« C’est sûr qu’il y a de grands joueurs en face, quasiment tout le monde va regarder le match parce que c’est le PSG et si on fait un bon match contre eux, on va être plus mis en valeur que contre un autre adversaire. Qui je crains le plus entre Messi, Neymar et Mbappé ? Franchement, les trois… C’est juste extraordinaire, c’est un plaisir de les affronter. Tous les joueurs rêvent d’affronter les meilleurs donc, forcément, c’est un plaisir de jouer contre eux. Mbappé, on le voit tous les week-ends, on n’a pas trop besoin de vidéo. On sait que sur une accélération, il peut faire changer un match donc il faudra être très attentif. Donnarumma et Navas, ce sont deux styles différents, deux excellents gardiens de but, avec d’énormes qualités. J’admire beaucoup les deux. Je n’ai pas de préférence. Les deux sont juste énormes. »

