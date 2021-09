FC Nantes : Alban Lafont se réjouit de l'éclosion d'un banni des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Sur son nouveau rôle

« En tant que capitaine, j'ai mon rôle à jouer dans ces moments-là, je donne de la voix, j'essaie de garder le groupe toujours concerné mais je ne suis pas le seul joueur à devoir montrer l'exemple ».

Sur la nécessité de relance du FC Nantes

« On n’a pas le choix de remettre la machine en route… Il n’y a pas de découragement. Au contraire, on veut reprendre les choses en mains. Dans le contenu, c’est bien mais le plus important c’est le résultat. On a vu des équipes bien jouer mais se battre pour le maintien. Produire quelque chose, c’est bien mais il faut des résultats ».

Sur le SCO Angers

« Angers est une très belle surprise avec des attaquants en forme, qui produisent du beau jeu et on sait que ça va être un match compliqué dimanche ».

Sur l'éclosion angevine de Batista Mendy

« C'est magnifique ce qui arrive à Batista. Il fait de belles performances. Il avait d'énormes qualités, il était facile avec le ballon et je ne doutais pas qu'il allait avoir du temps de jeu en Ligue 1 ».

Retranscription : compte Twitter de Ouest-France et de France Bleu Loire Océan.