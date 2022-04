FC Nantes : Kita fait l'éloge de Kombouaré et lui donne rendez-vous en fin de saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes réalise de bonnes choses cette saison. Les Canaris sont dixièmes de Ligue 1 et en finale de la Coupe de France où ils affronteront l’OGC Nice pour aller décrocher un nouveau trophée. Des performances que le club doit à son entraîneur Antoine Kombouaré qui parvient à tirer le maximum de ses joueurs depuis le début de la saison. Son président s'en voit ravi.

Présent dans l’émission “Rothen S’enflamme“, Waldemar Kita s'est exprimé sur son ressenti vis-à-vis de son entraîneur : « C’est un entraîneur qui est capable de gérer la situation. Antoine est un entraîneur français, qui est passé par le centre de formation du FC Nantes, ce qui lui permet d'être à l'aise et de se sentir chez lui. »

Rendez-vous en fin de saison

Waldemar Kita s’est exprimé sur le futur de son entraîneur et lui fixe un rendez-vous : « Pour prolonger, il faut déjà finir la saison. On va déjà finir la saison, puis on va s'asseoir pour en parler. Moi je voudrais garder l'entraîneur pendant 20 ans, il n'y a pas de problème. Je suis très content quand on me fait des compliments car j'ai fait un bon choix avec Kombouaré. Tout le monde est content de lui, je n'ai pas de problème avec lui. »

🎙 Antoine Kombouaré, l'entraîneur parfait pour le @FCNantes ?



🗣💬 Waldemar Kita : "Il est capable de gérer la situation. C'est un entraîneur français, passé par le centre de formation du club, ce qui lui permet d'être à l'aise et de se sentir chez lui." #RMClive pic.twitter.com/xo7uWR6Lmx — RMC Sport (@RMCsport) April 25, 2022

Pour résumer Antoine Kombouaré réalise du très bon travail à la tête du FC Nantes. Le coach français a été fixé sur son sort par son président. Une discussion, concernant une possible prolongation, aura lieu en fin de saison entre le coach nantais et sa direction.

Adam Duarte

Rédacteur