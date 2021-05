FC Nantes : Antoine Kombouaré, les dessous de son deal avec Kita en cas de maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si l'avenir d'Antoine Kombouaré au FC Nantes est encore flou, ce n'est pas seulement à cause de l'incertitude sportive qui plane sur les Canaris. Comme nous vous l'indiquions ce matin, le Kanak n'est pas assuré de rester s'il n'est pas convaincu par le projet du club la saison prochaine et les plans du Mercato à venir.

Le plan Kombouaré 2023 est assez flou

En fin de contrat au 30 juin prochain, Kombouaré a laissé entendre dès son arrivée l'existence d'un accord tacite avec Waldemar Kita pour une prolongation en cas de maintien. En effet, un nouveau contrat de deux ans, jusqu'en juin 2023, l'attend si les objectifs sont atteints... Mais il n'y a rien d'automatique pour autant.

Pour l'heure, le deal Kombouaré – Kita porte sur un accord verbal au moment où l'ancien coach de Valenciennes, du PSG, de Lens ou de Guingamp a repris l'équipe mais il n'existe pas d'accord sous seing privé ou de contrat déjà signé.

Kita et Bayat n'ont rien anticipé

Le clan Kita n'a pas planché sur des plans 2021-22, ni en cas de maintien en Ligue 1, ni dans le cas où il faudra dégrossir le mammouth avec une descente en Ligue 2. Le rendez-vous devant la DNCG n'est pas non plus fixé, le gendarme financier du foot français attendant d'abord d'avoir des perspectives sur les droits TV avant d'auditionner les clubs sur leur prévisionnel 2021-22. Difficile de faire plus flou...