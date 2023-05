FC Nantes : Antoine Kombouaré revoit totalement son onze pour Strasbourg

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Malmené à Brest avec sa défense à quatre, Antoine Kombouaré a visiblement décidé de changer les choses ce dimanche dans l'autre match de la peur du FC Nantes contre Strasbourg. En effet, si l'on en croit L'Equipe, le Kanak – qui sera privé de Moussa Sissoko et Pedro Chirivella - va rebasculer Andrei Girotto en défense et replacer Florent Mollet ainsi que Ludovic Blas dans le jeu pour une animation plus créative.

La compo probable du FC Nantes : Lafont (cap.) - Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin – Blas, Moutoussamy, Mollet – M.Mohamed, Ganago.