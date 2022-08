FC Nantes : Antoine Kombouaré satisfait du match nul contre Angers

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le match nul

« C'est un bon nul, pas un nul heureux. C'est un match très équilibré. Des deux côtés, il y a eu des situations. C'était un match compliqué, ils nous ont posé des problèmes, mais on a fait ce qu'il faut, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a eu du mal, mais on a fait une très bonne deuxième mi-temps. On a eu plusieurs situations pour ouvrir le score. Mais c'est vrai que sans marquer, on s'expose. Il faut féliciter les deux gardiens, Bernardoni et Lafont, qui ont fait des arrêts impressionnants, ils ont mis la barre très haut. »

Le clean-sheet

« On est contents de ne pas prendre de but, c'est bien dans un début de saison où l'on part un peu dans l'inconnu. Angers a été intéressant, il fallait qu'on soit dedans. Maintenant, il nous manque l'efficacité. Mais c'est rassurant de voir qu'on a pu être solides dans nos temps faibles. Quand on s'appuie sur des fondations solides, on peut voyager. »