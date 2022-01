FC Nantes : après Brest, Kombouaré s'enflamme pour Blas et fait le point sur la fin du mercato hivernal

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes a dominé ce vendredi Brest (2-0) et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a tenu à féliciter ses joueurs dont Ludovic Blas, auteur d'un doublé.

"Je suis super fier de ce que montrent les garçons. C'est bien maintenant, il faut continuer. Les victoires amènent de la confiance, elles donnent de l'énergie, de la force. Dans l'ensemble, on a bien joué. On a bien géré notre match. J'ai senti qu'il fallait se méfier d'eux. On a fait un gros match, l'idée était de gagner avec consistance. (...) Ludovic Blas a été exceptionnel. Je suis impressionné sur le premier but, avec ce contrôle de la cuisse en pleine course. On a bien géré cette période et son temps de jeu. On lui donne des responsabilités. Et c’est important pour ses coéquipiers de savoir qu’il est sur le terrain, mais aussi ses adversaires", a lâché le Kanak, avant de s'exprimer sur le mercato hivernal, qui fermera ses portes lundi prochain à minuit.

"On ne bougera pas. Peut-être pour les départs, mais pas pour les arrivées. Sans les Africains, on a été capables d’avoir des résultats. Et Simon est revenu, il était là ce soir, en attendant les Maliens."