FC Nantes : après Lorient, Gourvennec n’épargne pas ses joueurs !

Le FC Nantes respire. Grâce à un but de Jean-Charles Castelletto (49e), les Canaris ont battu chier le FC Lorient (0-1) dans un match capital dans la course au maintien. Quelques minutes après la rencontre, Jocelyn Gourvennec n'a pas caché sa satisfaction après le succès de son équipe.

« On a très bien contré cette équipe du FC Lorient avec leurs qualités fortes du moment et leurs quatre joueurs très mobiles et techniques à l'intérieur du jeu. Les joueurs ont très bien défendu sur ce qu'on voulait. Sur le plan tactique, les joueurs ont été présents. Ensuite, il fallait aussi être capable de marquer. On l'a fait au retour des vestiaires et on aurait même pu le faire avant, en première période selon moi. Ce succès vient récompenser un match très engagé, très solidaire de la part de l'équipe », s'est réjoui l'entraîneur du FC Nantes.

La séance dominicale maintenue

Le succès d’hier intervient au bout d'une nouvelle mise au vert de 48 heures. Et L’Équipe glisse dans son édition du jour que les Canaris se sentent si bien entre eux que, malgré le succès, la séance d'entraînement prévue ce matin a été maintenue, l'oeil déjà fixé sur la réception du FC Metz, dans une semaine.

