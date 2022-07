FC Nantes : après Merlin, un jeune brille et tape à la porte de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Le FC Nantes semble déjà en ordre de marche pour affronter le Stade Rennais mercredi en amical avant de se mesurer au PSG dimanche prochain lors du Trophée des Champions à Tel Aviv. Hier, les Canaris se sont ainsi imposés sans coup férir contre le FC Lorient (2-0). Les buteurs Lohann Doucet et Ludovic Blas ont fait basculer une rencontre marquée également en coulisses par une décision forte d’Antoine Kombouaré, celle de se passer de deux jeunes joueurs prometteurs : Gor Manvelyan et Joe-Loïc Affamah. Cette mise à l’écart tranche avec la confiance accordée au jeune Doucet, qui n’en finit plus de marquer des points depuis le début de la préparation estivale. « Pause fraicheur. De quoi faire un premier bilan : Doucet très intéressant depuis le début des matchs amicaux, a analysé Maxime Thomas sur Twitter. Girotto taille patron. Les attaquants très discrets. Fabio en difficulté. Et Lorient ça joue plutôt bien. » Il n’est pas le seul suiveur du FC Nantes à avoir remarqué la prise de confiance du jeune Canari (19 ans). À suivre... Je l’ai pas du tout trouvé à l’aise dans ce rôle… pour moi c’est le jeune qui a le plus déçus dans les matchs amicaux au contraire de Doucet, Achi et Voisine qui sont vraiment au niveau pour des jeunes de 19 ans. — Kévin 💛💚🏆 (@kevin_voisin) July 24, 2022

Pour résumer Antoine Kombouaré a une nouvelle fois décidé de faire confiance à Lohann Doucet (19 ans) samedi en amical contre le FC Lorient (2-0). Bien lui en a pris puisque le jeune milieu de terrain du FC Nantes a encore brillé dans le jeu.

Bastien Aubert

Rédacteur

