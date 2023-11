FC Nantes : après Metz, Pierre Ménès commence à douter des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

S’il avait salué la bonne remontée du FC Nantes il y a quelques semaines, Pierre Ménès a désormais des doutes sur les Canaris sauce Aristouy. Il faut dire que la dernière défaite à Metz (1-3) avec la défense la plus poreuse de l’élite ne l’a pas franchement rassuré sur le potentiel des Jaune et Vert.

« Pallois à mi-chemin entre le banc et la place de titulaire »

« Si c’était la première défaite, on aurait pu mettre ça sur la thèse de l’accident mais c’est la troisième consécutive, a-t-il lâché dans son « Face à Pierrot » lundi avant de poursuivre : Sur la dernière victoire de Nantes, on avait vu une équipe avec des certitudes, une organisation de jeu. Visiblement, il y a des problèmes défensifs. Pallois, par exemple, est à mi-chemin entre le banc et la place de titulaire. Devant, Mohamed était étincelant, il est plus en difficulté actuellement… Ce qui est évident, c’est que dans un championnat aussi serré, tout peut aller très vite dans tous les sens… »

Actuellement 9ème de Ligue 1 avec 14 points, le FC Nantes ne compte aujourd’hui que trois points d’avance sur le FC Lorient, barragiste.

