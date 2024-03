FC Nantes : après Pallois, un second Canari se met en mode guerrier avant l’OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Battu à domicile par le FC Metz (0-2), le FC Nantes a relancé un nouvel adversaire dans la course au maintien. Une situation inadmissible pour le latéral gauche arrivé cet hiver Nicolas Cozza, qui s’est exprimé sur la situation dans Ouest-France.

Cozza déjà tourné vers les 10 finales à venir

« Aujourd’hui, ce n’était pas nous », a déploré l’ancien Montpelliérain, comprenant les excuses de Jocelyn Gourvennec, pour les supporters nantais : « On n’a pas montré le visage que l’on avait l’habitude de montrer. C’est pour ça qu’il va falloir en montrer un autre à Marseille ».

Refusant de se confondre en grandes explications à ce naufrage ou de remettre en cause le schéma à cinq derrière (« On a gagné des matchs à cinq derrière donc je ne pense pas qu’il y avait une volonté d’être défensif ou d’avoir peur »), Cozza est déjà dans l’après : « Il reste dix matchs, soit dix finales. On est prêt pour attaquer cette dernière ligne droite ».

