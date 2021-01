FC Nantes : après Puel à l’ASSE, une figure du PSG réduit Domenech en miettes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Sur RMC, dans son émission « Rothen régale », Jérôme Rothen apprécie de balancer quelques tacles à la carotide. Il y a quelques jours, après le derby perdu par l'ASSE face à l'OL (0-5), l'ancienne patte gauche de Troyes, Monaco, du PSG ou encore de Bastia avait envoyé du lourd sur Claude Puel.

Rothen ne croit pas en la com' de Domenech

L'ex-international a changé de cible ces dernières heures et envoyé sur … Raymond Domenech au FC Nantes. « Moi ça me fait rire son ‘ça me manquait le terrain’ ! 10 ans ! Mais qu’est-ce qu’il a attendu depuis 10 ans ? Il a attendu de digérer Knysna ? C’est tombé du ciel, c’est un coup de cul ! On ne peut pas dire que l’entraîneur Raymond Domenech, qui s’est éloigné des terrains pendant 10 ans, est un passionné et que le terrain lui manquait. Moi ça me fait rire, il faut arrêter les conneries. Bon courage aux joueurs de Nantes », a balancé Jérôme Rothen, qui n'a pas gardé un souvenir impérissable du sélectionneur des Bleus.

Depuis son arrivée chez les Canaris, Raymond Domenech encaisse pas mal de coups entre les moqueries et la défiance des supporters ou encore celle de certains consultants. Heureusement, depuis 2010, l'ancien Lyonnais s'est forgé un cuir assez épais...