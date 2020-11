FC Nantes : après Veretout, un autre ex-Canari attire l'oeil de Deschamps

Didier Deschamps, formé au FC Nantes, aura toujours un lien particulier avec les Canaris. Cela n'empêche pas le sélectionneur de rester pour le moment sourd aux très belles performances d'un autre ancien de la Jonelière, Jordan Veretout, qui brille du côté de l'AS Roma.

Mais Deschamps n'a pas pu rester insensible, en revanche, à l'exploit d'un autre ancien joueur nantais. Loïc Nego, l'ancien grand espoir du FC Nantes qui avait décidé de quitter rapidement les Canaris pour l'AS Roma, a connu une trajectoire tortueuse depuis. Celle-ci l'a notamment amené du côté de la Hongrie qu'il a élu comme sa deuxième maison.

Défenseur de Fehervar depuis 2015, Nego a même obtenu la nationalité hongroise, lui permettant ainsi de défendre le maillot de sa sélection. Et hier soir, l'ancien du FC Nantes a inscrit un but capital pour égaliser en barrage de l'Euro face à l'Islande, avant que son partenaire Szoboszlai ne donne la victoire aux siens (2-1).

Un succès qui n'est pas anodin puisque la Hongrie a donc composté son billet pour la phase finale de l'Euro à l'été prochain. Où elle figurera dans le groupe de la France de Didier Deschamps. Le sélectionneur et Loïc Nego auront donc peut-être l'occasion d'échanger sur leur passé nantais...

