FC Nantes : après Zézé, Kombouaré perd deux autres joueurs sur blessure

C'est une vraie hécatombe qui frappe le FC Nantes lors de cette trêve internationale. Après Nathan Zézé, qui s'est luxé l'épaule à l'entraînement avec l'équipe de France, c'est Tino Kadewere et Mostafa Mohamed qui se sont blessés.

Kadewere est rentré à Nantes !

Appelé par le Zimbabwé pour disputer deux matchs de qualification à la CAN 2025, l'ancien Lyonnais a été contraint de revenir à Nantes en raison d'une blessure contractée lors du match contre Montpellier (1-3). "J’avais hâte de jouer pour mon pays et donner le meilleur de moi-même car c’est le rêve de chaque joueur de représenter son pays. L’objectif est maintenant de travailler dur pour revenir plus fort", a confié l'attaquant zimbabwéen, interrogé par The Herald.

Sorti prématurément lors de la large victoire ce vendredi de l'Égypte face au Cap-Vert (3-0) où il a délivré une passe décisive pour Omar Marmoush, Mostafa Mohamed s'est, lui, blessé aux ischios-jambiers.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !