FC Nantes : Aristouy a choisi ses vice-capitaines, un seul absent contre Toulouse

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes entre en L1 ce week-end contre Toulouse et alors que Pierre Aristouy est déjà sous pression après une série de matches amicaux peu concluante, il était devant les médias ce vendredi. « Plusieurs moments de la préparation me donnent des motifs de satisfaction dans le style de jeu qu'on veut donner. Mais sur la durée du match, par moment, il y avait des pertes de balles, l'équipe se désorganisait », a expliqué le coach des Canaris, en ajoutant : « Je suis impatient que ça commence tout en gardant la raison. Je suis toujours perplexe par rapport à ces préparations car même si on essaie de se rapprocher de la réalité, ça reste différent. »

Moutoussamy et Castelletto épauleront Chirivella

Quant à son groupe, Aristouy a confié : « Il y a une ou deux interrogations sur l'équipe de départ qui vont être réglées aujourd'hui. Il va falloir trouver une solution pour pallier l'absence de Centonze. Ronaël Pierre-Gabriel fait figure de candidat possible», avance Pierre Aristouy. Qui a conclu, sur le capitanat... « J'ai informé les joueurs ce matin que Pedro Chirivella allait être le capitaine cette saison et que Samuel Moutoussamy et Jean-Charles Castelletto seraient les vice-capitaines ». Un Castelletto qui s'est entraîné et postule donc, pour Toulouse.

🎙️🔰 "J'ai informé les joueurs ce matin que Pedro Chirivella allait être le capitaine cette saison et que Samuel Moutoussamy et Jean-Charles Castelletto seraient les vice-capitaines", révèle Pierre Aristouy, entraîneur du #FCNantes. #FBSport #Ligue1 #FCNTFC pic.twitter.com/IXZCOw15pw — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) August 11, 2023

Podcast Men's Up Life