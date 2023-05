FC Nantes : Aristouy a frappé, un petit miracle a eu lieu dans le vestiaire des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes n’avance toujours pas mais commence à avoir de la suite dans les idées. Pierre Aristouy, catapulté sur le banc du FC Nantes depuis trois matches, a su redonner un certain allant collectif aux Canaris. Malgré la défaite, cette nouvelle donne a été visible samedi à Lille (1-2). Après avoir privilégié un 4-4-2 en losange lors de son premier match contre Toulouse (0-0), puis un 3-5-2 face au MHSC, le coach du FC Nantes avait opté samedi pour 4-3-3 qui a tenu la route. Le repositionnement de Quentin Merlin au poste de milieu gauche a été une réussite, le replacement d'Andrei Girotto en défense centrale aussi. Le retour précipité de Pedro Chirivella n'a pas fait de mal non plus alors que Ludovic Blas a, lui, joui d'une grande liberté au poste de relayeur droit.

« Les joueurs savent que quelque chose s'est passé »

« Les joueurs qui ont débuté ont apporté satisfaction mais on verra comment se passe la semaine, a évacué Aristouy en vue de la réception du SCO d’Angers ce samedi à la Beaujoire (21h). Il y a des choses intéressantes. J'ai vu des gens combattifs et pas craintifs, organisés et pas bloqués. Le plus important était de retrouver cette rigueur et cet état d'esprit avant Angers. Les joueurs savent que quelque chose s'est passé. »

Pour résumer Catapulté sur le banc du FC Nantes depuis trois matches, Pierre Aristouy compte déjà deux défaites et un nul mais semble avoir amorcé la dynamique du renouveau... au moins sur le plan tactique. Mais aussi de l'état d'esprit.

