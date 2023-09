FC Nantes : Aristouy à nouveau menacé après les derbys bretons ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Menacé après seulement deux journées et autant de défaites en Ligue 1, Pierre Aristouy est parvenu à bien redresser la barre en alignant deux matchs nuls convaincants à la Beaujoire face à Monaco (3-3) et l’OM (1-1) ainsi qu’une victoire à Clermont (1-0). Il en faudra cependant plus pour convaincre définitivement Waldemar Kita que l’ancien éducateur est toujours l’homme de la situation chez les Canaris.

Les matchs de Lorient et Rennes décisifs pour Aristouy ?

Dans le podcast « Sans contrôle », David Phelippeau (Ouest-France) confirme que l’équilibre est très fragile et soumis aux deux prochains derbys : « Oui, il souffle un peu mais ça reste très très fragile. Si vous avez deux défaites d’affilés contre Lorient et Rennes, on reparlera des difficultés de Pierre Aristouy ».

A l’occasion du débat sur l’avenir d’Aristouy, Loïc Folliot (Ouest-France) confirme que le visage affiché par le FCN ne donne pas encore de latitude au jeune technicien : « Si Cham avait mis son penalty, on aurait pas du tout le même discours… » Convaincre, toujours convaincre… Tel est donc l’objectif de Pierre Aristouy à Nantes.



