FC Nantes : Aristouy a offert une récompense à ses joueurs après Montpellier

S'il fallait une preuve que le vestiaire du FC Nantes vit bien actuellement, il suffirait de regarder la vidéo postée hier par le compte X de la Maison Jaune. On y voit le capitaine des Canaris, Pedro Chirivella, féliciter ses troupes après le succès contre Montpellier (2-0), le quatrième sur les cinq derniers matches, et les inciter à continuer à s'investir autant afin de réussir un résultat à Lens samedi prochain.

Un jour de repos fêté comme un but

Mais on y voit également l'Espagnol apostropher son entraîneur afin de réclamer une petite récompense après ce succès. Dans l'hilarité générale, Pierre Aristouy commence par blaguer avec son capitaine, en disant qu'il avait "confiance en lui". Et puis, sous la pression de ses joueurs, il finit par leur concéder un jour de congé, ce lundi. Les Canaris fêtent ce repos comme s'ils avaient marqué un troisième but contre le MHSC. Qui aurait pu imaginer une telle ambiance quand on annonçait le pire au FCN cet été après une préparation calamiteuse ?

On écoute notre capi' @pedrochb97 📺👊



Le groupe vit bien 🫂 pic.twitter.com/zC5ObbY8zF — FC Nantes (@FCNantes) October 22, 2023

