FC Nantes : Aristouy a tranché pour Mohamed et fait une annonce inespérée en vue du maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

L'occasion notamment pour le successeur d'Antoine Kombouaré de faire le point sur les forces en présence pour cette rencontre. Mostafa Mohamed, qui n'a pas joué le week-end dernier contre Toulouse (0-0) car il ne voulait pas porter le maillot au flocage arc-en-ciel, est à sa disposition tout comme Andy Delort, absent face au Téfécé en raison d'une blessure au dos. Ignatius Ganago est lui très incertain. "Il a suivi un programme adapté toute la semaine et a retrouvé le ballon aujourd’hui (jeudi). Je suis modérément optimiste."

Chirivella de retour avant la fin de la saison ?

Par ailleurs, le nouvel entraîneur des Canaris a annoncé que Pedro Chirivella, victime d'une pubalgie, pourrait finalement faire son retour avant la fin de la saison. "Pedro Chirivella a aussi retrouvé le contact du ballon avec ses partenaires. On verra si on peut avoir Pedro sur les deux derniers matchs. Pedro est venu me voir le lendemain de ma prise de fonction. Il m'a expliqué qu'il avait fait le choix de se soigner. Cependant, il vit mal la situation actuelle. On s'est regroupés avec le staff médical pour éventuellement mettre en place un processus accéléré."

Fabien Chorlet

Rédacteur