FC Nantes : Aristouy cartonne ses joueurs après la défaite à Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pierre Aristouy, l'entraîneur du FC Nantes, n'a que moyennement apprécié la prestation de ses joueurs, battus comme vous le savez sur la pelouse du FC Metz (1-3). Au terme de la rencontre, il est venu partager son analyse chez nos confrères d'Amazon. Et Aristouy avait des choses à dire.

Déception et colère

"L'analyse est simple : beaucoup, beaucoup trop de manques à tous les niveaux. Sur la première mi temps, je n'ai même pas de mots. Si ce n'est que je suis déçu et même en colère. J'ai vu un manque dans l'investissement et dans beaucoup de domaines. Oui, il peut vraiment y avoir de la colère car ce match on l'avait bien entendu préparé, en analysant les transitions du FC Metz. Résultat ? On prend trois buts sur des contre-attaques. Il y a un problème quand même.

Chaque match à sa vérité, certes, mais on est trop friables dans les transitions. Il faut être plus impactant, mieux gérer les situations de 4 contre 3 ou de 3 contre 2. On encaisse trois buts et à chaque fois avec des ballons qu'ils récupèrent dans leurs 30 mètres. Mon discours à la pause ? C'était de rappeler les bases de ce jeu. A un moment, la conquête du ballon, c'est primordial. Même dans les un contre un, on était dominés. Notre erreur sur le second but messin est aberrante. On dézone, mais on doit pouvoir compenser le fait que Pallois soit resté devant.

Il va falloir prendre le temps de l'analyse sur ses jours de trêve. Une fois la colère retombée, on se dira que d'autres équipes vont connaître ce genre de périodes. Il va falloir enclencher un nouveau rythme. On apprend. trois défaites consécutives, il faut que tout le monde se remette en question, l'entraîneur y compris."

Podcast Men's Up Life