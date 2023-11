FC Nantes : les raisons de l'éviction d'Aristouy ont fuité, bras de fer gagné par Franck Kita !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Débarqué de son poste d’entraîneur du FC Nantes pas plus tard que ce mercredi, même si l’annonce n’a pas encore été officialisée, Pierre Aristouy sera remplacé par Jocelyn Gourvennec dans l’après-midi. Une issue qu'espérait de longue date Franck Kita, selon les révélations de l'insider Emmanuel Merceron.

"Franck Kita a donc obtenu ce qu'il voulait depuis cet été : la tête de Pierre Aristouy. Pas grand chose à lui reprocher sportivement, une première anicroche cet été pendant les négociations de prolongation et la confiance était rompue définitivement. Le soutien des joueurs et la série de 4 victoires en 5 matchs avaient retardé l'échéance, mais ils n'attendaient qu'une rechute, ils l'espéraient presque.... Les discussions avec Jocelyn Gourvennec ont commencé il y a assez longtemps, puisqu'il était en ballotage avec Philippe Montanier dès la fin de l'été."

L'Équipe corrobore les propos de l'insider et ajoute que le management d'Aristouy des dernières semaines a fait tiquer les dirigeants du FC Nantes. « Aux yeux de la direction, il aurait aligné parfois l'équipe la plus politiquement correcte plutôt que la meilleure équipe, glisse le quotidien sportif. La direction aurait considéré que la situation pouvait se dégrader et a pris les devants plutôt que d'attendre la prochaine trêve. »

