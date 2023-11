FC Nantes : Aristouy enregistre un retour qu'il n'attendait plus

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Dimanche, le FC Nantes se rendra à Metz avec l'espoir de se relancer après ses deux défaites consécutives, à Lens (0-4) et contre Reims (0-1). En conférence de presse, l'entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, a expliqué que le compartiment qui lui posait problème était la défense car il voudrait que ses arrières soient concentrés sur toute la durée d'un match. Mais le secteur offensif n'est pas forcément au mieux de sa forme non plus, lui qui n'a plus marqué depuis près de 200 minutes.

Marquinhos est revenu avec sa médaille

Et ça tombe bien, le FC Nantes va de nouveau pouvoir compter sur les services de Marquinhos ! Les médias des Canaris ont publié des photos du Brésilien avec sa médaille d'or des Jeux panaméricains 2023, décrochée au Chili lors des cinq dernières semaines. L'ailier brésilien est enfin rentré en Loire-Atlantique. Il ne lui reste plus qu'à se faire une place dans le onze d'Aristouy, ce qu'il n'a réussi à faire qu'une seule fois cette saison, lors de la première victoire, à Clermont (1-0. 5e journée). Mais vu que les offensifs nantais ne sont pas au mieux de leur forme...

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Champion mon frèreee ! 🇧🇷🤙



Marqui' est de retour à la Jone' aujourd'hui !



Il a pris le temps de poser avec sa médaille des jeux panaméricains 📷🌎 pic.twitter.com/pP1Ayaba39 — FC Nantes (@FCNantes) November 10, 2023

