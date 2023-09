FC Nantes : Aristouy envoie un message fort aux Kita pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Après les deux premiers matchs de la saison perdus contre Toulouse (2-1) et Lille (2-0), Pierre Aristouy, qui a été conforté dans son poste d'entraîneur du FC Nantes cet été, était déjà sur la sellette. Mais les deux matchs nuls décrochés par les Canaris face à l'AS Monaco (3-3) et l'OM (1-1) ont donné du crédit au technicien de 43 ans, dont l'avenir immédiat ne serait plus remis en question.

"C’est beaucoup plus apaisant de pouvoir travailler sans la pression immédiate du résultat du week-end"

Présent ce vendredi en conférence de presse en marge du déplacement à Clermont, le coach du FCN, Pierre Aristouy, s'est réjouit ne plus être menacé chaque week-end. "Les joueurs m’amènent beaucoup de sérénité parce qu’ils travaillent bien. Je prends beaucoup de plaisir à m’occuper de ces garçons. J’ai la sensation que les mecs, à 99,9 %, sont impliqués dans le projet, dans le club et ont cette envie de bien faire. Il est évident que de pouvoir travailler sans la pression immédiate du résultat du week-end, c’est beaucoup plus apaisant. Mais d’une manière plus générale, la fin du mercato, un effectif plus stable, la qualité sur les séances et un encrage encore plus important sur ce qu’on souhaite faire… Tout ça m’amène à apprécier ce qu’on souhaite faire."

⚽️ FC Nantes : Aristouy annonce une bonne nouvelle pour Lafont et se livre avant Clermont ! #FCNantes https://t.co/PW3sZyWkqo — But! Nantes (@ButNantes) September 15, 2023

Podcast Men's Up Life