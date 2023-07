FC Nantes : Aristouy fait des annonces fortes sur le Mercato et les jeunes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pierre Aristouy et Franck Kita ne se sont pas cachés derrière leur petit doigt, hier, pour afficher les grandes lignes de la saison à venir. Si le coach du FC Nantes a reçu de la part de son DG la confirmation qu’il aurait le dernier mot en matière de recrutement - avec 5 recrues visées cet été - il a évoqué des « ambitions de jeu et de vie » avec la volonté de profiter de la préparation estivale pour « créer du lien » et mettre en place ses idées.

Kita, lui, a évoqué le maintien compte tenu de la concurrence accrue en Ligue 1 liée à l’arrivée de nouveaux investisseurs à Lorient et Strasbourg, notamment : « Dans un championnat à 18 clubs, après le maintien arraché lors de la dernière journée, ça ne me semble pas être un manque d’ambition… »

Aristouy calme les jeunes

Aristouy a également rappelé que les plus belles pages du FC Nantes avaient été écrites lorsqu’un « amalgame entre des joueurs d’expérience – qui ont su s’imprégner de la culture du club – et des joueurs issus de la formation » avait été trouvé. « Qu’il y ait une ouverture sur le centre de formation, ça me paraît évident, a-t-il insisté. Mais je ne veux faire fantasmer personne sur le nombre de jeunes qui joueront. Ça, ce sera la conséquence de tout ce que je verrai aux entraînements. »

F. Kita : « L’objectif c’est le maintien, au vu de la saison dernière mais aussi de la nouvelle configuration en L1, avec des clubs concurrents comme Lorient ou Strasbourg qui montent en puissance. Notre budget sera de 75M€ cette saison. On a des moyens nous aussi » @FCNantes — Simon Reungoat (@SimonReungoat) July 6, 2023

Podcast Men's Up Life